猫も人も発症する人獣共通感染症5つ どんなにかわいい猫であっても、動物由来の感染源はゼロではありません。猫の爪や口の中、あるいは体には、人間に感染すると病気を引き起こす細菌やウイルスなどの病原体が存在します。 まずは、飼い主として覚えておきたい、代表的な5つの感染症について見ていきましょう。 1.猫ひっかき病 「バルトネラ・ヘンセレ」という菌が原因で、猫に引っかかれたり、噛まれたりす