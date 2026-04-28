フリーアナウンサーの道岡桃子(38)が27日、自身のインスタグラムを更新し、制服姿を披露した。 【写真】JK制服姿の道岡桃子アナ合格か入学拒否か!? 「高校23年生…」とコメントし、ブレザーにリボン、チェックのミニスカートというど直球の制服姿の画像を掲載した。さらに「こりゃ入学拒否だ笑」と自虐的に続けた。 フォロワーからは「かわいい」「似合ってますよクラスメイトになり