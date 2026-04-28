HBOの人気ドラマシリーズ『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3第3話の場面写真が公開され、シドニー・スウィーニー演じるキャシーのウエディングドレス姿がお披露目された。【写真】胸元あらわな大胆デザインキャシー（シドニー・スウィーニー）のウエディングドレス姿月曜に配信された第3話では、キャシーとネイト（ジェイコブ・エロルディ）がついに結婚。だが、彼らの将来が順風満帆とはいかないことが示唆された。Pa