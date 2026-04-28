◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン大阪杯からの連勝を目指すクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は全休日明けの坂路をゆったりと駆け上がった。「大成（団野騎手、レースは北村友一騎手）が乗って、よかったみたいです」と斉藤崇調教師は説明する。ＣＷコースで行った１週前追い切りでは大外を通り、３頭併せの最後方から