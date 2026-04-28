楽天・前田健太投手が２８日、１３年ぶりのＺＯＺＯマリンで移籍後初勝利をつかむことを誓った。２９日のロッテ戦に向けて敵地で調整した右腕は「先発投手はみんなシーズンが始まればまず一つ勝ちたい。（その思いは）プロで１軍に上がってからは毎年変わらない」と気合を入れた。２０１３年５月２０日の同カード戦で８回３失点の完投負けを喫した場所。通算では４試合で１勝１敗、防御率３・００をマーク。この日の記憶に関し