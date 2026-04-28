昨年に国際結婚を発表した、パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体金メダルの松山恭助が、妻とラブラブな夫婦ショットを見せた。妻でフェンシングのポーランド代表経験もあるイェグリンスカ・アレクサンドラがインスタグラムで「パリでのフェンシング合宿中の休息日」と英文でコメント。仲良くカフェで過ごす姿などをアップし、フォロワーから「なんて美しいカップル」「かわいい」との声が上がった。松山は昨年８月にＳＮ