女優・綾瀬はるかのモノマネなどで知られるタレントの沙羅が、夫でロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のボーカル・河村隆一のモノマネで知られるタレント・たむたむと人気バンドのメンバーに変身したショットをアップし話題を呼んでいる。２８日までにインスタグラムで「私には大森元貴さんにしか見えないけどなぁ」と書き出すと、夫婦で３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」メンバーに扮（ふん）した姿をアップ。「