大相撲春巡業を途中休場していた横綱・大の里（二所ノ関）が２８日、茨城・阿見町の部屋の稽古で計１５番相撲を取った。２７日の番付発表後は初めての稽古。三番稽古（同じ相手と相撲を取る）では三段目・麟虎（二所ノ関）を指名した。もろ手突きや右肩口から当たる立ち合いで、相手に圧力をかける相撲が光った。「（立ち合いは）まだまだなところがある。もう少ししっかりと磨いて準備して、やっていく」と振り返った。大の