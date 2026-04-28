【新華社国連4月28日】中国の孫磊（そん・らい）国連常駐副代表（次席大使）は27日、国連安全保障理事会で開かれた海上安全保障に関するハイレベル公開討論で発言し、東中国海と南中国海の情勢に関する日本代表の不当な発言に厳正に反論した。