テレビ東京は28日、グランフロント大阪で3月27日から開催中の展覧会『恐怖心展』について、チケット販売数が5万枚を突破したことを受けて会期を5月10日から17日まで延長すると発表した。【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”気鋭のホラー作家・梨と株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生氏がタッ