8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）と出演するTBS系バラエティ『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう28日は、紙飛行機の夢実験第2弾が放送される。【番組カット】何にびっくりしてるんだろう…？驚いた表情の原嘉孝＆篠塚大輝＆チョコプラ同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」