4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が、5月3日から放送開始されるTOKYO MXの新番組『ふぉゆどう』（毎月第1日曜後6：30／再放送：5月10日より毎月第2日曜後6：30／TOKYO MX以外の参加局での放送は順次発表）に出演する。【写真】焚き火を囲むふぉ〜ゆ〜と藤やん同番組は、結成15周年を迎え、今年8月にはグループ初の日本武道館ワンマンライブを控えるふぉ〜ゆ〜が、北海道テレビ放送『水曜どうでしょう』のディレクター・“藤やん