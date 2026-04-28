アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)が6月30日に発売することを記念して、30日午後8時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信を行うことが決定した。【写真】W特典のもう一枚！大人の色気放つ未掲載カット撮影／三宮幹史予約購入特典として、本編未公開カットを使用したこの日限定の折り目無しのB3サイズポスターとプロフィール