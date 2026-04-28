TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）。4月からは新校長がアンジェリーナ1/3に、そして新教頭にはお笑い芸人の溝上たんぼが就任し、リスナーである「生徒」たちに声を届けている。【集合ショット】豪華な面々！小森隼＆小森隼＆コレサワらが登場2005年10月に開校した、"ラジオの中の学校"。同番組ホームページでは「TOKYO FMから全国38局をネットして月曜日から金曜日まで毎日、夜10時からラジオの中