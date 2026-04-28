フィギュアスケート・ペアの”りくりゅう”こと三浦璃来（24、木下グループ）、木原龍一（33、木下グループ）が28日、都内で引退会見を行った。会見冒頭、三浦が挨拶を始めると木原は感極まり号泣。三浦が「泣かないで」と声をかける場面から始まった。「自分は泣くことはないと思っていた」と話す木原だが、手元にはあらかじめハンカチを準備。そんな木原について三浦は「思い出して泣いてしまう場面がすごく多い」、「涙もろいイ