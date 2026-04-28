2026W杯へホスト国アメリカ代表にとっては大きな不安材料だろう。代表の絶対的エースであるミランFWクリスティアン・プリシッチの得点ペースが止まっているのだ。今季前半戦のプリシッチは絶好調で、2-1で勝利した9月のナポリ戦で1ゴール1アシスト、11月のインテルとのダービーマッチで決勝ゴールを挙げるなど、決定的な働きを見せてきた。しかし、2026年に入ってから未だゴールがない。27日に行われたユヴェントス戦はプリシッチ