28日午後1時10分ごろ、阿賀野市の交差点で軽乗用車同士が衝突する事故があり、軽トラックを運転していた近くに住む農業の男性(78)が市内の搬送先の病院で死亡しました。軽乗用車を運転していた近くに住む会社員の女性(38)にケガはありませんでした。 警察によりますと、軽乗用車は交差点を直進していたとみられ、右側から進入してきた軽トラックが衝突したとみられています。現場は信号機のない交差点で、いずれの方向にも一