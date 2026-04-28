XiaomiがAIモデル「MiMo-V2.5」と「MiMo-V2.5-Pro」をオープンモデルとして公開しました。MiMo-V2.5-ProはGemini 3.1 Proを超えてClaude Opus 4.6に迫るモデルとしてアピールされています。MiMo-V2.5 | Xiaomihttps://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5MiMo-V2.5-Pro | Xiaomihttps://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5-proMiMo-V2.5は総パラメーター数3100億、アクティブパラメーター数150億のMoEモデルで、MiMo-V2.5-Proは総パラメーター数1兆2