◆園田１１Ｒ・春風駘蕩特別（サラ４歳以上Ａ２・Ｂ１混合戦、４月２８日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）１番人気のワンダーブリング（牡４歳、園田・田中範雄厩舎所属、父デクラレーションオブウォー）が４コーナーで先頭に立つと後続を半馬身振り切って勝利を収めた。同馬は２４年９月にＪＲＡの石橋守厩舎からデビュー。８戦して未勝利に終わり、２５年夏に兵庫へ移籍。初戦こそ５着に終わったが、９月１９日