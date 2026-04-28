◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルトの星知弥投手（３２）が２８日、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。星は宇都宮工、明大を経て１６年にドラフト２位でヤクルトに入団。昨季は４４試合に登板して１勝２敗１７セーブで防御率１・６７を記録。シーズン終盤はセットアッパーから抑えに回った。この日での国内ＦＡ権取得に「球団に本当に感謝している。今シーズンもしっかり最