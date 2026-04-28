２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組がこの日、都内で引退会見を開いたことを報じた。コメンテーターで出演の女優でタレントの鈴木紗理奈は冒頭で木原が号泣するなどの会見の映像を見届けた。「素敵すぎて、うらやましい…」と涙ぐみなが