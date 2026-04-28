【ソウル共同】ソウル高裁は28日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側から高級品を不正に受け取った罪などに問われた尹錫悦前大統領の妻、金建希被告に、懲役4年の実刑判決を言い渡した。一審は懲役1年8月だった。