遺伝性血管性浮腫に対するゲノム編集治療（イメージ）米バイオ医薬企業インテリア・セラピューティクスは27日、体のさまざまな臓器や組織が腫れる病気「遺伝性血管性浮腫（HAE）」に対し、遺伝子を効率的に改変する「ゲノム編集」を体内で実施し治療する薬剤の効果を臨床試験で示すことができたと発表した。米食品医薬品局（FDA）への承認申請手続きを始めた。承認されれば、ノーベル賞の対象にもなったゲノム編集技術「クリス