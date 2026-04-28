広島市の平和大通りに設置された南極条約協議国会議のバナー＝27日南極で積極的な科学調査活動に取り組む29の国が、平和利用や環境保護などを議論する「南極条約協議国会議」が5月、広島市で開かれる。日本での開催は32年ぶり。南極条約は核爆発の禁止や国際協力の促進を定めたもので、識者は「平和条約」と表現。国際情勢が緊迫化する中、関係者は被爆地・広島での各国の協調に期待を寄せる。条約は米ソ冷戦を背景に、南極を