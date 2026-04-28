【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】4月も終わりに近づき、もうGW（ゴールデンウイーク）ですね。新年度が始まってひと月足らずで大型連休に突入。少し慣れてきたところでまとまった休暇。もちろんお休みはうれしいのだけれど、リズムをつかみかけた途端にまた戻されて…そりゃあ五月病にもなりますよねえ。そんなときには「人間にとってリズムってめちゃ大切なんやなぁ」と思います。一度、それに乗っかっちゃえば、その