メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が2試合連続の3安打と大当たり。試合も大熱戦で劇的な一戦となった。大谷選手が2試合連続の複数安打ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマイアミ・マーリンズと対戦した。ここ2試合好投するも、なかなか勝ちに恵まれない山本投手は、この日も初回、キレのある変化球で三振を奪い、無失点で切り抜けた。その裏、大谷選手の第1打席。一・二塁間を破る当たりで3試合連続ヒットをマー