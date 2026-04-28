タレントでミュージシャンの桑野信義（69）が28日、ブログを更新。20年に亡くなった志村けんさんをしのんだ。桑野は、師と仰ぐ志村さんとの思い出を語った記事が公開されたことを報告するとともに「31歳で二代目家老を襲名してから34年間バカ殿様城の爺を務めました」と、フジテレビ系「志村けんのバカ殿様」で、志村さん演じるバカ殿に仕える家老役を演じた当時の画像をアップした。続けて「2019年夏の志村魂公演を終えその年の