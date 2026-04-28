「青森屋 by 星野リゾート」は4月22日、新客室「ほっこりんご和室」の予約受付を開始した。新客室「ほっこりんご和室」青森のりんご栽培は、わずか3本の苗木から始まった。100年以上にわたる努力とこだわりの末、現在では生産量日本一を誇るようになった。今回誕生するのは、そんな青森らしい「りんご」をテーマにした客室。全体の意匠はもちろん、りんごの木やりんご和紙を活かした設えにもこだわっている。青森を象徴するりんご