女優ソン・イェジンが、すっかり成長した息子と“屋外デート”を楽しんだ。ソン・イェジンは4月28日、自身のSNSにVサインの絵文字とともに写真を公開した。【写真】3歳息子が撮影した『愛の不時着』夫婦！公開された写真には、ソン・イェジンが息子とともに、散歩道に設置された運動器具で遊ぶ様子が収められている。帽子とマスクで顔を隠したソン・イェジンは、ジャケットにジーンズを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した