コロワイドグループの株式会社アトムが展開するとんかつ専門店「かつ時」は、豚肉メニューの内容量を平均で約20％増量した新たなグランドメニューを導入した。主力の豚肉には、きめ細やかな肉質とジューシーな旨みが特長の「とうもろこし豚」を採用。今回の刷新では、肉のカット方法やパン粉の付け方、揚げた後に余熱で火を通す工程まで調理全体を見直し、品質の向上を図った。また、「みんなで行ける、納得の品質、納得の価格」を