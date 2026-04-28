かのアレックス・ファーガソンがSNSに否定的な見解を示した一方、韓国ではその使い方に対する異なる姿勢も見られた。Kリーグ1の富川FC 1995に所属する高橋一輝（韓国での登録名はカズ）は4月22日、FCソウル戦後に深く頭を下げた。【写真】韓国の“カズ”、8月15日の投稿シェアが話題前半のミスが連続失点につながり、試合の流れを大きく失う要因となった。試合は0-3でFCソウルが勝利した。試合直後、カズはSNSに韓国語で謝罪文を投