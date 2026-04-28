八天堂は、「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」を、2026年4月28日から全国のファミリーマート限定で販売開始する。【八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶の画像はこちら】◆八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶発売日:2026年4月28日販売店舗:全国のファミリーマート(約1万6,400店)※一部店舗を除く価格:1個 298円(税込)ファミリーマートで展開する地域の素材と季節感を大