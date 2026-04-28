読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！夢いっぱいで参加した大学の新入生歓迎会。そこで出会ったのは、誰もが振り返るようなイケメン先輩でした。しかし、胸が高鳴る恋の予感の裏には、想像もしなかった本性が隠されていたのです…。新歓でまさかの“運命の出会い”！？大学に入学して間もない頃、友人に誘われて大規模なサークルの新入生歓迎会に参加しました。初対面の人ばかりで緊張し、部屋の隅で小さくなっていた