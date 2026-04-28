【Amazon：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」】 4月28日 予約開始 Amazonにて、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の予約受付が開始している。 「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム」は、BANDAI SPIRITSより2019年12月に発売されたアクションフィギュア。今回2026年8月に再販が予定されており、価格は132,000円。