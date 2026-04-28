今日28日(火)は、西日本〜東北南部にかけて最高気温25℃以上の夏日が220地点を超え、今年最多となりました。この先、ゴールデンウィークは5月2日(土)が夏日続出となりそうです。車の移動中にエアコンを使っていても熱中症に要注意です。暑さ対策のポイントは?今日28日(火)夏日地点が今年最多の220地点超え今日28日(火)は、西日本〜東北南部にかけて晴れ間が出て、最高気温25℃以上の夏日続出となりました。900地点あまりあるアメ