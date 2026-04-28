◇パ・リーグ日本ハム2―1西武（2026年4月28日ベルーナD）日本ハムが西武に競り勝ち、連敗を4で止めた。この日、1軍に再昇格し「6番・中堅」で4月15日ロッテ戦以来の出場となったカストロが、全打点を挙げる活躍で勝利に導いた。1点を追う5回に右中間への同点二塁打。1―1の9回、2死走者なしからは左中間へ決勝3号ソロを放った。7回には中堅フェンス際の大飛球をジャンピングキャッチ。再昇格初日から攻守に大暴れで“救