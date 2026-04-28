ときめきが止まらないスペシャルコラボが実現♡ジルスチュアートと「メゾ ピアノ ジュニア」の人気キャラクター・べリエちゃんが出会い、上品で愛らしいハンカチシリーズが登場しました。リボンやオーナメントが彩るキラキラした世界観に、べリエちゃんの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別感たっぷりのデザイン。自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめの注目アイテムです。 べリエちゃんが映えるタオ