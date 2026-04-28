陸上の織田記念国際が、29日に広島市のホットスタッフフィールド広島で行われる。28日に前日会見が開かれ、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）と福部真子（日本建設工業）が出席。昨年9月に東京で開催された世界選手権に出場した中島は、今季に懸ける思いを口にした。「世界大会を目標にしてきて、昨年に世界陸上を走った。そこで走って、自分自身どんな感情になるのかなと思っていたら、世界との差に悔しさ