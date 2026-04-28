全日本スキー連盟（SAJ）は28日、東京都内で25〜26年シーズンに優れた成績を収めた選手を表彰する「スノーアワード2026」を開催した。各種目の優秀選手賞も発表され、ノルディックスキー・ジャンプでは2月のミラノ・コルティナ五輪で3つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）、2つのメダルを獲得した丸山希（北野建設）らが選ばれた。五輪時の長めの髪からスッキリとした髪形に変わり、てっぺんを金色に染めた姿で登場した