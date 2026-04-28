飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎えた。4R一般戦は1枠からスタートを決めた石田啓貴（ひろき、28＝山陽）が逃げ切り。4日目に続いて連勝を決めた。前検日に「1本（1勝）取りたい」と話していたSG初出場の石田。準決勝戦にこそ進めなかったが、1本どころか2本取る奮闘ぶり。周囲から「やり過ぎだぞ！」と言われて照れ笑いを浮かべた。「ずっといいのですが、キャブをやって、また少し良くなりました。僕は