◇MLB パドレス9-7カブス(日本時間28日、ペトコ・パーク)パドレスの剛腕守護神・メーソン・ミラー投手が今季初失点を許し、昨季から続く連続無失点記録が34回2/3で途絶えました。パドレスはこの日、8回までに14安打9得点とカブスから4点のリードを奪います。そして9回には絶対的守護神ミラー投手が登板しました。しかし先頭のマット・ショー選手に三塁への内野安打で出塁を許すと、続くダンスビー・スワンソン選手には高め163キロ