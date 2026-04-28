金塊が奪われたとされる現場付近を調べる警視庁の捜査員＝28日午後5時3分、東京都葛飾区28日午後1時40分ごろ、東京都葛飾区東新小岩1丁目の路上で、金塊を換金するために訪れたという男性らが襲われ、リュックを奪われた。警視庁などによると、4人が襲われたとみられる。催涙スプレーをかけられたほか、殴られるなどして1人が病院に搬送された。いずれも意識はある。男とみられる3人が逃走した。男性らの説明では、リュック内に