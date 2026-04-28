千葉県酒々井町の老舗酒蔵「飯沼本家」で、醸造の失敗から生まれた日本酒がＳＮＳを中心に話題を集めている。「酒々井の諸事情」というユニークなネーミングも後押し、売れ行きは好調という。同酒蔵は「今年限りの『限定商品』をぜひ手に取ってほしい」と呼びかけている。「酒々井の諸事情」は元々、年１回生産される限定商品「酒々井の夜明け」として仕込まれていた。例年１１月上旬に搾り、その日の夜に瓶詰めして翌朝出荷す