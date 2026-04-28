日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」と気象予報士の木原実さんが、特殊詐欺の防止に協力します。神奈川県警は28日、日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」と、気象予報士の木原実さんを「SAFETY BOOSTER」に任命しました。これは神奈川県警のSNSの投稿を著名人などにリポストしてもらい、特殊詐欺の被害防止などにつながる情報の発信力を高める取り組みです。気象予報士・木原実さん「全く他人事ではないですね