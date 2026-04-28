AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGK48、STU48のアイドル6グループが28日、都内で行われたオンデマンドサービス「UP−T」の新CM発表会に出席した。国内の48グループの集結は約8年ぶり。「UP−T」は、Tシャツやパーカ、スマホケースなど、1500種類以上のアイテムのオリジナルグッズを作成できるサービス。この日は24年からイメージキャラクターを務めるAKB48に加え、昨年からイメージキャラクターに就任したSKE48、NMB48、HKT48、N