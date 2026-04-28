モデルで女優のトリンドル玲奈（34）が28日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。産後2カ月でスピード復帰した理由を語った。トリンドルは24年1月に俳優山本直寛と結婚し、2月に第1子の出産を報告。わが子について「かわいすぎてビックリしてます。もうかわいくて、ずっと見ちゃいますね」と幸せいっぱいの様子で、「今朝はさっき授乳してきて。パパが寝てたので、パパの横にそっと置いて