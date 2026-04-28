小さな体でブランコを全力でこぎ、楽しむ男の子。しかし、わずか5分後……男の子に起きた、可愛すぎる変化とは！？はしゃぎすぎてしまった元気いっぱいな男の子の姿に「The 子ども！って感じで最高♡」「面白すぎて吹き出したw」と、多くの反響が寄せられました。【動画】ブランコを全力でこいでいた1歳の息子、5分後の姿に驚き！この日はパパとお兄ちゃん、そしてお友だちの家族と一緒に、公園に遊びに来ていたそう。ブラン