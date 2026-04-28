犬と生活を共にしている人にとって、愛犬が自分の心のよりどころになっていることは多いでしょう。ペットが見せてくれる無償の愛は、時に人の心を救ってくれる力があります。しろやぎ秋吾さんが投稿した作品『犬が伝えたかったこと（リン）』は、そんな愛犬との絆を漫画にし話題となっています。【漫画】『犬が伝えたかったこと（リン）』（全編を読む）物語の主人公は、感情を表に出すのが苦手な女子学生。仕事で不在がちな父や忙