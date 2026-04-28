四川省広元市のジャイアントパンダ国家公園・唐家河エリアでパトロールをしていた職員が2日連続で計3頭のジャイアントパンダに遭遇した。パトロール隊が12日、唐家河大嶺子エリアでパトロールをしていた際、標高2400メートルの場所で、木の上に座り、辺りを見回している1頭のパンダを見かけた。そして、翌日、パトロール隊は同じエリアの標高2700メートルの場所で、再びパンダに遭遇した。そのパンダは、竹林の中から頭を出し、し