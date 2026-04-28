三重県の伊勢神宮で春の神楽祭が始まり、神宮舞楽が披露されました。 【写真を見る】伊勢神宮で｢春の神楽祭｣ 内宮神苑の特設舞台では舞人たちが天下太平を願う舞楽披露 5月2日まで 三重 「神楽祭」は天照大御神に感謝し、国民の平和を祈る行事で、毎年春と秋に行われ、全国から能や狂言などの伝統文化が奉納されます。 内宮神苑の特設舞台では、舞人たちが天下太平を願う舞楽を披露。 春の神楽祭は5月2日まで その後、「白髪